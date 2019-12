Calciomercato Milan | Dal Brasile: scatto rossonero per Everton

Calciomercato Milan | Il club rossonero ha inviato alcuni emissari in Brasile, esattamente a Porto Alegre per il match tra Gremio e San Paolo.

Missione brasiliana per il Milan. Il club rossonero continua a muoversi sul mercato anche oltre oceano, in vista della sessione di riparazione a gennaio.

Secondo ciò che ha riferito il quotidiano brasiliano Globoesporte, il Milan avrebbe inviato alcuni propri emissari a Porto Alegre. L’occasione era il match di ieri tra i padroni di casa del Gremio e il San Paolo, vinto 3-0 dalla squadra ‘tricolor’.

I talent-scout milanisti si sono mossi per osservare da vicino Everton Soares, attaccante esterno che da tempo è nel mirino del club. Il classe ’96 è una delle stelle del Gremio e dell’attuale rosa della Nazionale brasiliana.

Milan, missione in Brasile: gli obiettivi

Everton è dunque un nome ricorrente nei piani del Milan. Gli emissari lo hanno visionato da vicino, cercando di valutare il suo talento assoluto e di riprendere i discorsi con il Gremio.

L’indiscrezione di Globoesporte però non riguarda solo il Milan: presenti a Porto Alegre anche diversi osservatori di club europei, come Roma, Monaco ed Everton.

E proprio il club inglese sarebbe il maggiore concorrente dei rossoneri per l’esterno d’attacco omonimo. Dopo essersi già assicurati Richarlison lo scorso anno, i Toffees potrebbero bissare con un altro giovane fenomeno verdeoro.

Il Milan tiene in caldo l’ipotesi Everton, ma potrebbe non essere stato l’unico obiettivo dei propri emissari volati in Brasile nelle scorse ore.

Nelle fila del Gremio giocano anche il terzino Leo Moura, il mediano Jean Pyerre e l’esterno offensivo Pepê. Tutti elementi giovani e di prospettiva, che potrebbero fare al caso del Milan, soprattutto se arrivasse il parere positivo di Moncada e degli altri talent-scout.

