I consigli per il fantacalcio di Serie A, relativi alla 16.a giornata. Ecco la nostra TOP 11 scommesse, e riserve, e i giocatori del Milan da schierare.

MilanLive.it presenta la nuova rubrica settimanale dedicata al fantacalcio di Serie A, il gioco fantasy sport sul calcio che ormai è diventato un abituè per molti appassionati.

Nuovo appuntamento settimanale con i consigli di MilanLive. I precedenti appuntamenti hanno riscosso un grande successo ed un numero di giocatori consigliati (per tutti i ruoli) che hanno fatto parecchio bene nonostante si trattase di nomi tutt’altro che altisonanti.

Come più volte ribadito, non si trattava (e non lo faremo nemmeno per questa giornata) di consigli “facili”, ma di vere e proprie scommesse. Di seguito le nostre proposte, prima sul Milan e poi sulla TOP 11 di scommesse per i fanta-allenatori temerari.

THEO HERNANDEZ, TUTTI I RECORD CON IL MILAN

Consigli fantacalcio: tre proposte del Milan

ANDREA CONTI – Autore di grandi partite in queste ultime settimane, si è ripreso la fascia destra a suon di chiusure difensive di alto livello. Senza dimenticare di coprire, domenica contro il Sassuolo potrebbe essere la giornata anche per il ritorno al gol, o all’assist perché no.

JESUS SUSO – Tra le mura amiche di San Siro può essere il pomeriggio ideale per esaltarsi, tra assist, tiri da fuori e magari una bella punizione. Con lo spagnolo non si sa mai cosa aspettarsi. Speriamo, ed è questo l’importante, che sia in giornata di grazia e sia utile alla squadra.

GIANLUIGI DONNARUMMA – Contro il Sassuolo è un po’ la sua partita. Proprio in un Milan-Sassuolo a San Siro fece il suo indimenticabile esordio in Serie A. Da quel momento è cresciuto e ne ha passate tante, ma è sempre rimasto a difendere i pali rossoneri. Domenica speriamo non abbia grossi problemi, e che soprattutto tenga inviolata la porta.

CALCIOMERCATO MILAN: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SU IBRA, DEMIRAL E TODIBO

Consigli Fantacalcio: TOP 11 scommesse Serie A

A noi le cose troppo scontate non piacciono. Per questo ci siamo concentrati sui giocatori più borderline da consigliare: le classiche “scommesse”.

Modulo 3-4-3 : Meret; Conti, Rrhamani, Fazio; Mkhytarian, Chiesa, Chalanoglu, Callejon; Pinamonti, Simeone, Muriel.

: Meret; Conti, Rrhamani, Fazio; Mkhytarian, Chiesa, Chalanoglu, Callejon; Pinamonti, Simeone, Muriel. Altri consigli: Joronen, Koulibaly, Ghiglione, Allan, Romulo, Berardi, Belotti.

Un consiglio per i fanta-allenatori temerari, che hanno in rosa qualcuno dei giocatori sopracitati. Schierateli e non ve ne pentirete. Al fantacalcio vince chi rischia e tenta anche l’improbabile a volte.

Va da sé che ci sono altri giocatori che vanno schierati, quelle famose “certezze” che non posso restare in panchina. A prescindere dall’avversario e dal momento in cui si trovano.

MILAN, CESSIONE KESSIE: I PRO E I CONTRO