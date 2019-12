Il belga si allontana così come Ibrahimovic: Maldini, Massara e Boban chiamati a trovare un’alternativa

“Mertens ha un contratto in cui si evince chiaramente che può trasferirsi all’estero e non Italia”, parole chiare, queste, pronunciate ieri sera da Aurelio De Laurentiis che non lasciano dubbi.

Il numero uno del Napoli ha così spazzato via tutte le voci di calciomercato che in questi giorni hanno accostato l’attaccante belga a diverse squadre di Serie A, tra cui il Milan.

Il classe 1987 ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e risulta dunque essere un’occasione per molti: a questo punto è possibile ipotizzare una sua partenza verso la Bundesliga o la Cina o una sua permanenza al Napoli, fino al termine della stagione per poi trovare un ricco contratto pluriennale da 4 milioni di euro in Italia.

Non è certo una buona notizia per il Milan che ha bisogno di un attaccante subito. Anche la partita di ieri contro il Sassuolo ha certificato il fatto che alla squadra di Pioli serva qualcuno che la butti dentro. Ibra è il sogno dei rossoneri ma più passano i giorni più si allontana così come, a questo punto, il piano B, rappresentato da Mertens.

Cercasi alternativa per l’attacco

Il Milan è così chiamato a guardarsi altrove: in queste settimane si è fatto anche il nome di Mandzukic. Un profilo che certamente farebbe comodo ma il classe 1986 non gioca dalla passata stagione e Pioli ha bisogno di un calciatore pronto fin dal primo giorno. Proprio per questo sta prendendo piede l’ipotesi Jovic, che il Real Madrid potrebbe decidere di cedere in prestito.

Altre piste molto probabilmente portano ancora all’estero: il Milan cerca un’occasione da cogliere al volo che possa aggiungere esperienza e qualità alla rosa a disposizione di Pioli. Attenzione dunque agli esuberi del Chelsea: Pedro e soprattutto Giroud non rientrano più nei piani dei londinesi e il contratto in scadenza, per entrambi, il prossimo giugno potrebbe favorire la trattativa.

Ancora in casa Real Madrid c’è un altro profilo che potrebbe tornare in orbita Milan: stiamo parlando di Mariano, sempre più ai margini della squadra di Zidane.