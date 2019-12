Per l’ex terzino della Primavera tempi duri, può lasciare il Milan a gennaio. Napoli e Fiorentina due idee possibili

Tempi duri per Davide Calabria. Il terzino italiano scuola Milan non gioca una partita da titolare in maglia rossonera dallo scorso 3 novembre, contro la Lazio, poi solo uno scampolo di gara – 17 minuti – contro il Napoli ma da mezzala.

Andrea Conti si è impadronito della fascia destra con prestazioni super e l’ex Primavera è stato costretto ad accomodarsi in panchina.

L’agente incontra il Milan

Alessandro Lucci, agente di Calabria, ha incontrato oggi la dirigenza rossonera per discutere del suo futuro. Da mesi c’è in ballo un rinnovo con adeguamento del contratto, dovuto alle ottime prestazioni della scorsa stagione. Ora le cose, con il ritorno a pieno regime di Conti, potrebbero essere cambiate.

Calabria ha un accordo lungo con i rossoneri – contratto in scadenza il 30 giugno 2022 – e al momento il rinnovo potrebbe essere messo in stand-by. L’entourage del calciatore potrebbe così decidere di guardarsi attorno per valutare delle alternative al Milan.

Una nuova rinascita con Gattuso

La stagione 2018-2019 è stata certamente la migliore di Davide Calabria. Con Gennaro Gattuso il terzino scuola Milan è cresciuto tantissimo in fase difensiva, risultando anche un appoggio importante per Suso in fase offensiva.

Tutti si aspettavano la conferma di Calabria quest’anno ma così non è stato: due rossi e tante prestazioni negative che lo hanno spinto in panchina. Il terzino potrebbe così decidere di riabbracciare il tecnico con cui ha fatto meglio, per una nuova esplosione. In questi giorni l’idea Napoli è tornata di monda ma non è l’unica.

Idea Montella o estero

In Spagna Davide Calabria continua ad essere seguito dal Siviglia. Il club della Liga è da tempo sulle sue tracce ma attenzione anche alla pista che potrebbe portarlo in Premier League. Tornando in Italia, invece, una strada percorribile potrebbe essere quella che porta alla Fiorentina.

Vincenzo Montella lo conosce molto bene e fino a questo momento Lirola, che sta occupando il ruolo di terzino destro, sta deludendo non poco. Milan e Fiorentina potrebbero così tornare a sedersi attorno ad un tavolo per una nuova possibile trattativa.