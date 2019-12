Calciomercato Milan | José Mourinho sta per allontanare dalla rosa del Tottenham un difensore che può far comodo ai rossoneri a gennaio.

Il Milan ha bisogno di un difensore per gennaio prossimo. Rinforzare il pacchetto dei centrali sarà una delle priorità in vista del mercato di riparazione.

Nonostante la squadra di Stefano Pioli stia migliorando in fase difensiva, con soltanto due reti subite in tre gare, serve comunque un aiuto.

Non è un caso se i talent-scout del Milan in questi giorni stanno battendo diverse piste. In primis quelle che portano a talenti esteri che possano arricchire la rosa a gennaio.

Milan, assist da Mourinho per la difesa

Dall’Inghilterra compare un nome nuovo per la difesa del Milan. Quello di Juan Foyth, stopper argentino classe ’98, attualmente in forza al Tottenham.

Come scritto oggi dal Daily Mirror, l’assist arriverebbe direttamente da José Mourinho. Il neo allenatore degli Spurs ha scelto di non puntare sul giovane difensore, mettendolo praticamente sul mercato.

Il tabloid britannico parla apertamente del Milan in corsa per Foyth. Ma anche Inter e Roma si sarebbero subito interessate ad accogliere l’ex centrale dell’Estudiantes.

Occasione Foyth: è l’alternativa a Todibo

Il Milan potrebbe dunque fare sul serio per Foyth. Anche se i rossoneri si stanno muovendo primariamente su Jean-Clair Todibo, giovanissimo stopper del Barcellona.

Anche il francese è in partenza: gioca poco in Liga spagnola e i rossoneri avrebbero già fatto partire i primi contatti con il Barça per il prestito del classe ’99.

Foyth potrebbe essere ugualmente un’occasione d’oro. Il Tottenham può cederlo sempre a titolo temporaneo, un’operazione low-cost per gennaio. Inoltre l’argentino rispetto a Todibo è un difensore più duttile: può essere schierato anche da terzino destro oltre che da classico difensore centrale.

