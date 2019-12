FIFA 20 TOTW | Squadra della Settimana | sorpresa Theo Hernandez

Squadra della settimana di FIFA 20: a sorpresa c’è Theo Hernandez del Milan. Appassionati in fermento per Salah e De Bruyne.

La EA Sports ha appena annunciato la squadra della settimana come ogni mercoledì pomeriggio. Una bella notizia per tutti i tifosi del Milan: a sorpresa, infatti, è stato inserito Theo Hernandez.

Si tratta di un SIF, cioè un second in form: il terzino rossonero è già apparso in passato in questa squadra e questa è la sua seconda volta. Una carta molto interessante con 84 di overall.

Siamo certi che moltissimi appassionati dell’Ultimate Team lo cercheranno nei pacchetti dei premi della Weekend League di domani oppure nel mercato. Un terzino sinistro con queste caratteristiche (spicca il 94 in velocità) torna comodissimo in questa modalità di gioco.

Una notizia presa con grande sorpresa dal web. In molti non sono d’accordo visto che in Milan–Sassuolo non ha particolarmente brillato. Altri invece pensano che lo abbia meritato per quanto visto nelle ultime partite.

MILAN, RODRIGUEZ VICINO AL FENERBAHCE: I DETTAGLI

Come abbiamo visto nell’immagine sopra riportata, oltre a Theo Hernandez ci sono tanti altri giocatori interessanti. Su tutti Mohamed Salah, con un 92 di overall che fa gola a chiunque. Ma non è l’unico grande giocatore presente in questa squadra della settimana.

C’è Coutinho, autore di una tripletta in Bayern Monaco-Werder Brema, con 88. Ma il giocatore più ambito sarà sicuramente Kevin De Bruyne con una valutazione di 94. Un centrocampista straordinario che, a meno di colpi di scena, sarà presenta anche del Team of The Year.

Ricordiamo che i candidati TOTY (55) sono presenti nei pacchetti in questo periodo. Si può votare la squadra dell’anno tramite il sito della EA.

Vertonghen è un’altra carta interessante di questo team of the week con 88, così come Sancho del Borussia Dortmund e Raul Albiol del Villarreal. Sono questi i giocatori più interessanti. Segnaliamo anche un Gervinho 82 per chi ha una squadra Serie A, così come Borja Valero.

FIFA 20 squadra della settimana, i migliori giocatori