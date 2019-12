Milan, Conti ritrovato e fondamentale: a Bergamo sfida il passato

Domenica si gioca Atalanta-Milan, una partita di campionato speciale per Andrea Conti: un ex che è cresciuto a Bergamo e ci terrà a fare molto bene.

Andrea Conti è rinato, non c’è dubbio. Dopo due stagioni passate più in infermeria che in campo, finalmente in questa sta riuscendo man mano a imporsi. Le prime apparizioni stagionali non erano state buone, ma il terzino di Lecco ha saputo riscattarsi.

Adesso è lui il titolare della fascia destra del Milan, ha scalzato il compagno e amico Davide Calabria. Quest’ultimo veramente irriconoscibile in questa annata, quando ha giocato è sembrato un lontano parente del buon terzino visto nelle scorse stagioni. Adesso è il momento di Conti, che sta meritando di essere la prima scelta di Stefano Pioli.

Conti carico per Atalanta-Milan: torna a Bergamo

Quella di domenica sarà una partita speciale per Andrea, infatti affronterà l’Atalanta a Bergamo. In maglia nerazzurra ha trascorso un fantastico anno 2016/2017, risultando uno dei migliori laterali destri del campionato di Serie A. Le sue prestazioni impressionarono, anche per la bravura nel saper andare in gol. Alla fine sono stati ben 8, parecchi.

Come ricorda oggi La Gazzetta dello Sport, dopo due anni e mezzo Conti ritroverà l’Atalanta da avversario. Stavolta giocherà, visto che dieci mesi fa osservò solo dalla panchina la partita. Il numero 12 del Milan è diventato un intoccabile con Pioli adesso e dovrà essere un’arma importante a Bergamo a sulla fascia, visto che a sinistra mancherà la spinta dello squalificato Theo Hernandez.

Conti in nerazzurro aveva maggiore libertà di spinta, agendo da esterno di centrocampo, e aveva qualche compito difensivo in meno. Al Milan gioca da terzino in una difesa a quattro e se la sta cavando in fase di ripiegamento, senza rinunciare alle sortite offensive. Ovviamente deve essere bravo a capire quando spingere e quando no. Lo sta facendo positivamente e a Bergamo spera di mettere in campo una buona prova. Sarà interessante vedere come i tifosi dell’Atalanta lo accoglieranno.

