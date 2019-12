Pellegatti: “Milan-Barcellona, asse caldissimo. Todibo potenziale campione”

Il Milan insiste su Jean-Clair Todibo, considerato un potenziale campione. L’asse con il Barcellona è caldissimo. Carlo Pellegatti conferma da fonti dirette.

Il Milan è vicino a Jean-Clair Todibo. Non è una novità, perché l’interesse è noto già da qualche giorno, ma in via Aldo Rossi sono sempre più sicuri delle scelte da fare. Il centrale di proprietà del Barcellona piace molto ed è considerato un talento su cui investire.

Lo ricorda anche il collega Carlo Pellegatti, che dal proprio profilo Youtube riferisce: “Il Milan ritiene Todibo un potenziale campione. Non ancora completo, ma comunque su cui lavorare. Lui si considera una mezz’ala, anche se ormai è sempre schierato difensore centrale. Ha grande qualità in costruzione, anche se deve migliorare in certe situazioni: vedi sfida con Lautaro in Inter-Barcellona”.

Todibo però continua a non convincere Valverde per schierarlo da titolare. Pochissime le presenze in blaugrana. Il talento francese ha già detto sì al Milan: “Il Barcellona vuole 20 milioni di euro per il cartellino. La recompra non è un ostacolo. Il problema è il costo, non credo che i rossoneri paghino 20 milioni già a gennaio. Da fonti dirette, confermo che Todibo piace tanto al Milan“.

Come farà il Milan a trovare 20 milioni da investire per Todibo?: “I soldi per Todibo per il Milan potrebbero arrivare da due cessioni, quella di Ricardo Rodriguez, ma anche quella di Franck Kessie“. Pellegatti chiude il suo intervento con Zlatan Ibrahimovic, riferendo: “Ancora nessuna novità”.

