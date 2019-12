Difesa Milan: offerto un difensore dall’Uruguay

Calciomercato Milan | Alcuni emissari di mercato avrebbero proposto ai rossoneri il cartellino di un talento uruguayano.

Il Milan ha bisogno di un difensore centrale. I dirigenti rossoneri non a caso da tempo stanno vagliando diverse soluzioni per rinforzare il reparto arretrato.

Il nome primario sembra essere quello del francese Jean-Clair Todibo. C’è ottimismo per l’ingaggio dello stopper classe ’99, volendo anche a titolo definitivo. Ma l’affare non è ancora concluso.

Non è infatti da escludere che il Barcellona possa valutare la permanenza fino a giugno di Todibo, visto l’infortunio di Umtiti e la mancanza di alternative concrete in difesa. Ecco perché il Milan deve cominciare a sondare il terreno per altri stopper utili alla propria causa.

Calciomercato Milan, proposto il capitano del River Montevideo

Tanti i calciatori difensivi finiti nel mirino del Milan e sul taccuino dei talent-scout. Dagli juventini Demiral e Rugani all’argentino Foyth in uscita dal Tottenham.

L’ultima ipotesi arriva dal Sud America. Come riportato dal portale Calciomercato.it al Milan è stato offerto un interessante difensore centrale di origine uruguayana.

Si tratta di Agustin Ale, stopper classe ’95 che gioca nel River Plate di Montevideo, club del quale è anche capitano.

Ale è un difensore centrale mancino, fisicamente molto dotato. Una sorta di emulo di Alessio Romagnoli, che il Milan potrebbe valutare proprio come alternativa all’attuale capitano rossonero.

I dirigenti rossoneri stanno valutando l’operazione, che secondo fonti attendibili costerebbe al Milan 3,5 milioni di euro. Un esborso dunque low-cost che non dovrebbe rappresentare un problema per il club.

Le commissioni potrebbero essere l’unico problema, visto che gli emissari che hanno proposto Agustin Ale al Milan chiederanno una cifra simbolica per l’operazione.

I rossoneri preferirebbero acquistare uno stopper di maggiore esperienza a livello europeo. Ma ogni opzione è ancora plausibile.

