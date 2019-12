Todibo, divergenze fra Milan e Barcellona per un motivo

Calciomercato Milan | I rossoneri ed il Barcellona discutono su una clausola all’interno del contratto del centrale Jean-Clair Todibo.

Il Milan è molto vicino a Jean-Clair Todibo. Il giovanissimo centrale del Barcellona sembra essere l’obiettivo numero uno per la difesa rossonera.

Un talento di prospettiva, cresciuto nel Tolosa e scovato da Eric Abidal come nuovo rinforzo del Barça. Dove però non sta trovando lo spazio e la fiducia necessaria per crescere e sentirsi importante.

Ecco perché il Milan ha puntato forte su Todibo. I talent-scout milanisti lo seguono fin dallo scorso anno, da prima dell’avvento del Barcellona. Ora si può trovare un accordo, ma le ultime indiscrezioni parlano di una postilla particolare ancora da sistemare.

Calciomercato Milan, ostacolo ‘recompra’ per Todibo

L’ostacolo che sembra frenare la fumata bianca per Todibo al Milan riguarda una clausola ormai ‘classica’ che il Barcellona vorrebbe inserire.

I catalani sono pronti a cedere Todibo a prezzo di favore, sulla base di circa 18 milioni di euro, a titolo definitivo. Ma come scrive oggi Tuttosport c’è ancora qualcosa che non trova l’ok del Milan.

Il Barcellona, come si usa spesso in Spagna, vorrebbe inserire il diritto di ‘recompra‘ sul cartellino di Todibo. Ovvero una cifra più alta (sui 25-30 milioni di euro) da investire per riportare il giovane difensore al Camp Nou in futuro.

Un’opzione che non piace assolutamente al Milan. La dirigenza di via Aldo Rossi ha fatto sapere che non intende inserire tale clausola nell’accordo, per non rischiare di dover perdere forzatamente un talento valorizzato e di prospettiva.

Può scatenarsi dunque un vero e proprio braccio di ferro sull’asse Milano-Barcellona; la cosa negativa è che questa divergenza può rallentare la trattativa, che si sarebbe potuta chiudere a breve.

Todibo scalpita, il Milan pure. Ma prima andrà trovata la soluzione che accontenti tutti.

