Gosens sul Milan: “Ma avete visto chi ha preso?”

Il tedesco Robin Gosens, terzino dell’Atalanta, ha risposto alle voci che lo vorrebbero come possibile nuovo rinforzo rossonero in futuro.

Qualcosa potrebbe cambiare nella difesa del Milan nel prossimo futuro. In particolare sulla corsia sinistra, dove in molti scommettono sull’addio di Ricardo Rodriguez.

Il calciatore che, secondo alcune indiscrezioni di mercato, potrebbe rinforzare la fascia mancina del Milan potrebbe arrivare dall’Atalanta, avversaria domani in campionato dei rossoneri.

Si tratta di Robin Gosens, laterale tedesco e vera e propria sorpresa in casa orobica. Da un paio di stagioni Gosens sta dimostrando di essere un esterno completo, abile in fase difensiva e letale nelle sortite offensive.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia di Atalanta-Milan, Gosens ha risposto così alle voci su un suo possibile futuro a Milanello: “Io al Milan? Sto bene a Bergamo, ormai è casa mia. Loro poi hanno preso Theo Hernandez… visto che giocatore? Io penso all’Atalanta, il mio unico sogno è di giocare un giorno in Bundesliga”.

Dunque Gosens al momento smentisce la possibilità di indossare nel prossimo futuro la maglia del Milan, facendo intendere di non voler entrare in competizione con un fulmine di guerra come Theo Hernandez.

Ma gli scenari possono sempre cambiare. Rodriguez è in partenza e sull’asse Atalanta-Milan sono stati finalizzati numerosi affari di mercato. Gosens sarà il prossimo protagonista di tale collaborazione?

