Pioli: “Deluso dai miei giocatori. Chiedere scusa? Non è il momento”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dal Gewiss Stadium nel post-partita di Atalanta-Milan. Il tecnico si è detto “deluso” dai suoi giocatori.

Dopo l’intervista nell’immediato post-partita a DAZN, Stefano Pioli ha parlato anche in conferenza stampa dal Gewiss Stadium di Bergamo. Dopo un Atalanta-Milan imbarazzante, il mister ha risposto alle domande dei giornalisti.

Se sia il momento di “chiedere scusa” ai tifosi per la prova della squadra, Pioli ha risposto così: “Non credo sia il momento di chiedere scusa, dobbiamo riguadagnarci tutto con le prestazioni perché non siamo questi qua. Come ne esco? Deluso dai miei giocatori, la prestazione è stata negativa”.

Poi ancora sugli errori della squadra nel corso del match: “Abbiamo sbagliato completamente l’approccio, le responsabilità sono le mie e dei ragazzi. L’Atalanta ha fatto un po’ quello che voleva, è stata la non reazione, ma anche tutta la prestazione. Abbiamo sbagliato troppo tatticamente e mentalmente, abbiamo trovato l’avversario peggiore nel momento peggiore. Hanno un’intensità superiore”.