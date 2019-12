Mandzukic, salta il trasferimento in Qatar?

Calciomercato Milan | giallo Mandzukic per il passaggio in Qatar, il giocatore è rientrato in Croazia. Salta l’affare?

Nelle ultime ore c’è stato un riavvicinamento fra il Milan e Zlatan Ibrahimovic. Paolo Maldini, dopo il 5-0 a Bergamo, ha deciso di accelerare e di migliorare l’offerta economica. Il giocatore, come ormai noto, è libero da vincoli contrattuali da diverso tempo.

L’operazione sembra destinata ad andare in porto. La risposta definitiva è attesa nelle prossime 48 ore. Quando c’è Ibra di mezzo, però, attenzione alle sorprese. L’attaccante si sente ancora un giocatore importante ma ha preso in considerazione anche l’opzione ritiro. Vedremo a breve quale sarà la sua decisione finale.

Una delle alternativa a Ibrahimovic era Mario Mandzukic. Finora il croato è rimasto fuori rosa: le sue caratteristiche non si sposano con la filosofia di Sarri e per questo è alla ricerca di una nuova sistemazione. Sembrava praticamente fatta per il trasferimento in Qatar, al Al Duhail, ma l’affare potrebbe saltare.

Il giocatore, infatti, domenica ha sostenuto le visite mediche e sembrava tutto ok. C’era l’accordo sul contratto (6 milioni) e anche sul costo del cartellino (5,5 milioni). Mandzukic però in queste ore è rientrato in Croazia, a Zagabria, e non si sa ancora per quale motivo.

C’è chi spiega che evidentemente c’è stato qualche intoppo nella trattativa; chi invece parla di un semplice problema burocratico da risolvere con dei documenti. Insomma, un vero e proprio giallo. Che dovrebbe risolversi nel corso dei prossimi giorni. Chissà se il Milan riuscirà a rientrare in corsa qualora ce ne sarà bisogno.

TODIBO AL MILAN: VIA LIBERA DAL BARCELLONA