Matic, il Milan insiste: si studia il colpo low-cost

Calciomercato Milan | Nemanja Matic potrebbe essere il colpaccio per gennaio a centrocampo. Un mediano che va in scadenza tra sei mesi.

Non solo Zlatan Ibrahimovic. Nei desideri del Milan, per il mercato di gennaio prossimo, c’è anche l’acquisto di un centrocampista di spessore.

L’idea è quella di prendere un mediano di talento, ma soprattutto d’esperienza. Un calciatore dalla struttura fisica e mentale che possa dare copertura e disciplina davanti alla difesa.

Il nome di Nemanja Matic resta quello ideale. Lo riferisce oggi Sportmediaset, che conferma le voci degli ultimi giorni: il Milan avrebbe messo nel mirino il centrocampista classe ’88 di origine serba, che gioca in Premier League ormai da anni.

Esperienza e quantità: il Milan studia il colpo Matic

Matic è considerato un acquisto potenzialmente perfetto. Per differenti motivi, sia economici che tecnici.

In primis il Milan cerca come detto un mediano esperto. Matic, di esperienza e maturità, ne ha da vendere: ha indossato infatti maglie importantissime come quelle di Benfica, Chelsea e Manchester United. Senza dimenticare i numerosi trascorsi con la nazionale serba.

A livello tattico un calciatore come Matic consentirebbe al Milan di avere un mediano difensivo di spessore e sicurezza. Un po’ come il Bakayoko dello scorso anno. Un frangiflutti invidiabile, che consentirebbe a Ismael Bennacer di spostarsi a fare la mezzala.

Infine la questione finanziaria: Matic potrebbe essere un colpaccio low-cost. Il suo contratto con il Manchester scadrà il 30 giugno prossimo, mentre le possibilità di un rinnovo in corsa appaiono sempre minori.

Il suo allenatore Oleg Solskjaer non sembra puntare su di lui: solo 7 presenze in campionato e poca considerazione. Matic vuole andare altrove a giocare e la soluzione Milan potrebbe essere la migliore. I rossoneri sperano dunque in uno sconto per poter ingaggiare il serbo.

Una cosa è certa: il Milan ci proverà, con la formula del prestito o anche con una trattativa per il titolo definitivo. Il nome di Matic sarà caldissimo già nei prossimi giorni.

