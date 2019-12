Ibrahimovic, scheda personale sul sito ufficiale – FOTO

Zlatan Ibrahimovic, scheda personale sul sito ufficiale del Milan. Scelto anche il numero di maglia. Lo svedese è ufficiosamente un nuovo giocatore rossonero.

Zlatan Ibrahimovic è ormai un giocatore del Milan. Manca ancora il comunicato ufficiale, ma lo è in via ufficiosa. Sul sito acmilan.com c’è già la scheda del giocatore, in una pagina offline. Sostituendo all’URL il nome di un giocatore a quello di Ibra, viene fuori la scheda personale e ufficiale del calciatore svedese con tanto di numero di maglia (11) e statistiche.

Ibra in rossonero ha collezionato 85 presenze tra tutte le competizioni, di cui 61 in Serie A: ha vinto uno Scudetto con i rossoneri e una Superc aoppa Italiana. Sono 56 i gol totali, di cui 42 solo in campionato. A 38 anni torna al Milan, per risollevare le sorti di una squadra allo sbando. Atteso nei prossimi minuti il comunicato ufficiale.

ARNAULT, MAXI OFFERTA PER IL MILAN: I DETTAGLI