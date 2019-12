Rinnovo Bonaventura difficile: Raiola prepara lo “sgarro” al Milan

Calciomercato Milan | Mino Raiola potrebbe seriamente pensare di portare via dal club rossonero il suo assistito Giacomo Bonaventura.

Il Milan rischia grosso. Giacomo Bonaventura potrebbe seriamente lasciare il suo attuale club, tra l’altro a parametro zero.

E’ il pericolo descritto oggi dall’edizione di Tuttosport. Secondo il quotidiano sportivo, l’agente Mino Raiola non sarebbe propenso a trattare il rinnovo del contratto con il Milan.

O meglio le parti in causa appaiono ad oggi molto distanti. Il Milan apprezza Bonaventura, lo considera ormai un veterano della rosa e punta al rinnovo. Però a condizioni non così favorevoli, in attesa di capire se la condizione fisico-atletica del centrocampista sia meritevole di un nuovo contratto.

L’accordo tra Milan e Bonaventura scadrà il prossimo 30 giugno. I rossoneri devono dunque affrettarsi se non vogliono seriamente rischiare di perdere il duttile calciatore a costo zero.

Ma Raiola, poco contento dei recenti dialoghi con il Milan, starebbe già lavorando per trovare una nuova sistemazione al 30enne centrocampista. Bonaventura infatti ha diversi estimatori in Serie A.

Secondo le ultime indiscrezioni Raiola avrebbe parlato con il Napoli. Il club azzurro è intrigato dall’idea di acquistare a zero euro Bonaventura, rinforzo ideale per dare qualità e corsa alla rosa azzurra.

Inoltre Gennaro Gattuso riabbraccerebbe volentieri Bonaventura, dopo l’esperienza al Milan. Precedenti ottimi per il numero 5 rossonero sotto la guida di Rino, che nel 2017 riuscì a rigenerare Bonaventura rendendolo nuovamente un calciatore utile e prolifico sotto porta.

E non è da escludere che Raiola possa parlare pure con la Roma, altro club di Serie A che da anni segue con interesse Bonaventura.

La speranza del Milan è che i dialoghi con l’entourage di Bonaventura possano riprendere a breve. La felice conclusione dell’affare Ibrahimovic potrebbe essere il viatico per nuovi accordi con la scuderia Raiola.

