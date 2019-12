Ibrahimovic Memories – La doppietta amara nell’ultimo derby | VIDEO

Un passo indietro ai ricordi con Zlatan Ibrahimovic in rossonero. I due gol con cui lo svedese salutò la sua prima avventura milanista.

Zlatan is back. Un motto che rimbomba da ieri sera dalle parti di Milanello. I tifosi rossoneri sono autorizzati a sognare, anche se quello che troverà Ibrahimovic sarà un Milan molto diverso dal passato.

La redazione di MilanLive.it ha scelto di ripercorrere alcune tappe della prima esperienza al Milan di Ibrahimovic. A cominciare dalle ultime gemme che lo svedese regalò nella stagione 2011-2012.

Al termine di quel campionato il Milan si piazzò al secondo posto, alle spalle della Juventus. Fu l’anno dei tanti addii, della fine di un’era, anche per Ibra. L’attaccante e Thiago Silva infatti scelsero di accettare le lusinghe del PSG e si trasferirono in estate in Francia.

Galliani: “Con Ibrahimovic-Tevez avremmo vinto ancora. Zlatan porterà positività”

Ibra, la doppietta all’Inter con cui salutò San Siro

L’avventura di Ibrahimovic si esaurì al termine di una stagione da Re. I numeri parlano chiaro: 44 presenze ufficiali condite da ben 35 reti.

Le ultime gemme di Ibra risalgono al 6 maggio 2012. Si gioca un derby Inter-Milan a dir poco fondamentale. I rossoneri devono vincere se non vogliono consegnare lo Scudetto alla Juventus.

Ibrahimovic è sempre protagonista: segna una doppietta show tra fine primo tempo e inizio ripresa. Prima su calcio di rigore zittisce il suo ex compagno Julio Cesar, poi replica con una giocata personale degna di un fenomeno, con tanto di scavetto sul portiere interista.

Peccato che in quella serata primaverile Diego Milito fece meglio di lui. Tripletta dell’argentino e euro-gol di Maicon. Vinse l’Inter per 4-2 e il titolo andò matematicamente alla Juve. Però la prova di Ibrahimovic fu a dir poco emozionante.

Un congedo dalla San Siro milanista dolce e amaro. L’ultima ufficiale di Ibra con il Milan risale ad una settimana dopo, al 2-1 sul Novara in cui lo svedese lasciò però il palcoscenico a Pippo Inzaghi e al suo ultimo commovente centro in Serie A.

Ma se Super Pippo ha ormai appeso da anni gli scarpini al chiodo, Ibrahimovic è invece pronto a ricominciare. Il patto con il Diavolo è fatto, ora San Siro può vivere nuove emozioni firmate Zlatan.

Calciomercato Milan | L’Atalanta fa sul serio per Caldara: la situazione