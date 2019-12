Sky – Cessione Borini, è vicinissimo al Genoa

Calciomercato Milan: Fabio Borini è vicino al trasferimento nel Genoa. Addio ormai imminente ai rossoneri. L’indiscrezione arriva dai colleghi di Sky Sport 24.

Il Milan sta per mandar via un esubero: è Fabio Borini. L’attaccante rossonero pronto a salutare tutti. Presto potrebbe essere il nuovo giocatore del Genoa. A riferirlo sono i colleghi di Sky Sport 24.

Nei giorni scorsi era nota l’offerta del club genoano, ma Borini stava aspettando offerte dalla Premier League. In particolare dal Crystal Palace. Al momento però sembra non siano arrivate, e dunque il Grifone vuole accelerare. Secondo Sky Borini è molto vicino al Genoa.

Non ancora note le cifre, ma Borini lascerà il Milan praticamente a zero: il suo contratto scadrà nel giugno 2020, dunque i rossoneri risparmieranno giusto sull’ingaggio per i prossimi 6 mesi. Borini guadagna attualmente 2,5 milioni di euro, quindi il Milan risparmia circa 1,7 milioni di euro netti, circa 3 milioni lordi.

Fabio Borini aveva iniziato questa stagione da titolare, con Marco Giampaolo che lo schierò titolare all’esordio a Udine da centrocampista interno di destra. Poi un’altra presenza contro il Brescia, e successivamente non ha più giocato. Né con Giampaolo, e peggio ancora con Stefano Pioli.

L’addio è fondamentalmente soltanto una conseguenza naturale: anche per via della scadenza contrattuale tra sei mesi. Borini è uno degli esuberi dell’attuale Milan. Il prossimo ad essere ceduto potrebbe essere Ricardo Rodriguez, e attenzione a Franck Kessie.

