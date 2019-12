Cessione Kessie, il West Ham fa sul serio: i dettagli

Calciomercato Milan: Franck Kessie in uscita. Il West Ham fa sul serio: avrebbe sondato nuovamente il terreno per il centrocampista. Manca ancora l’offerta.

Con la sosta natalizia ancora in corso, il Milan pensa esclusivamente al calciomercato e a come rinforzare la squadra. Tra acquisti e cessioni. Ora si parla del possibile addio di Franck Kessie.

In mezzo al campo manca filtro, intensità e qualità. Tutto? Quasi. Se non pressa tutti Ismael Bennacer, ci bucano facilmente. Se non inventa qualcosa Giacomo Bonaventura, non succede niente. Kessie corre, ma non fa bene né la prima né la seconda fase. Quel lato è probabilmente il punto debole.

Ieri vi avevamo parlato dell’interesse di due club di Premier League per Kessie. Wolverhampton e West Ham. Novità su quest’ultimo club arrivano oggi da Tuttosport. Proprio il West Ham farebbe sul serio: sondato nuovamente il terreno per il centrocampista rossonero.

Adesso però serve un’offerta concreta da far pervenire in via Aldo Rossi. Kessie è in vendita, non è una novità: il Milan chiede almeno 20 milioni di euro per cedere il cartellino del centrocampista ex Atalanta. Le sue caratteristiche di corsa e fisicità potrebbero fare molto più la differenza in Inghilterra piuttosto che qui in Italia.

Calciomercato Milan | Kessie non è indispensabile

Kessie non è indispensabile per il Milan. Stefano Pioli lo aveva sostituito a novembre con Rade Krunic, anche per questioni disciplinari: poi ha reintegrato l’ivoriano, schierandolo sempre titolari. Probabile che dietro queste scelte ci fossero degli obiettivi di mercato, ovvero farlo giocare per valorizzarlo e cederlo. Chissà.

Si parlava di un’interesse del Napoli qualche settimana fa, soprattutto con l’arrivo di Gennaro Gattuso in panchina. Ma al momento nessuna offerta dagli azzurri, anche loro alle prese con problemi societari interni e con qualche cessione.

Il Milan dopo aver chiuso ufficialmente il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, sta pensando a qualche cessione per rinforzare adeguatamente la rosa. Tanti i nomi in uscita: oltre a Kessie, ci sono Borini e Rodriguez su tutti, ma anche Biglia e Calhanoglu.

