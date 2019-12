CorSport – Donnarumma, senza rinnovo Juventus in agguato

Calciomercato Milan: futuro Gianluigi Donnarumma. Senza rinnovo di contratto, attenzione alla Juventus. La notizia arriva dal Corriere dello Sport.

Gianluigi Donnarumma ha un contratto in scadenza nel giugno 2021. Il Milan ha proposto il rinnovo a giocatore e agente, ma sin qui ha ricevuto solo un rifiuto. Secondo il Corriere dello Sport, senza il rinnovo di contratto entro questa stagione, c’è forte rischio cessione.

Non è la prima volta che si parla di un addio di Gigio Donnarumma. Con un contratto in scadenza tra una stagione e mezza, il rischio di una cessione è elevato. La prossima estate si potrebbe discutere l’addio qualora non si arrivasse ad accordo di rinnovo. E peraltro il Milan non avrebbe grosso margine di manovra, perché nell’estate 2020 Donnarumma avrebbe soltanto un’altra stagione di contratto e poi si libererebbe a zero.

Si rischia di riavere la stessa problematica successa tra Mino Raiola e Massimiliano Mirabelli durante la gestione cinese. Prima Gigio non rinnovò, poi firmò guadagnando 6 milioni di euro a stagione, più l’arrivo del fratello Antonio e lo stipendio da 1 milione netto per lui.

Ora secondo Il Corriere dello Sport c’è il rischio addio, addirittura alla Juventus, qualora non si arrivasse al rinnovo. I bianconeri da tempo hanno messo gli occhi su Donnarumma, soprattutto ai tempi di Marotta dirigente. Poi hanno ingaggiato Sczeszny e tenuto lui, tanto da rinnovargli il contratto nelle settimane scorse.

Milan-Raiola, rapporti cordiali

Ma tra questo Milan e Mino Raiola i rapporti sono tornati molto pià cordiali e tranquilli rispetto al passato. Lo dimostra l’operazione Zlatan Ibrahimovic delle ultime settimane. Al momento ballano due rinnovi importanti per i rossoneri: oltre a quello di Donnarumma c’è anche quello di Giacomo Bonaventura, la cui scadenza è per giugno 2020.

Il tavolo della trattativa è aperto su tutti i fronti. Dopo aver definito tutti i dettagli per Ibra, si lavorerà anche per Bonaventura e Donnarumma. Jack è un giocatore di “famiglia” aveva riferito Massara qualche settimana fa. E un rinnovo è probabile. Anche per volontà dello stesso giocatore.

Su Donnarumma la situazione è più complicata perché ballano cifre molto alte. Ricordiamo che al momento guadagna 6 milioni di euro e la richiesta è quella di un adeguamento. Non ancora note le cifre, ma si chiede un aumento importante.

