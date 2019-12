Milan, nuova vita per Calhanoglu: il turco cambia ruolo

Il turco Hakan Calhanoglu potrebbe cambiare ruolo e fascia di competenza nella formazione che verrà. Altro effetto dell’arrivo di Ibrahimovic.

Nuova vita calcistica nel Milan per Hakan Calhanoglu. La Gazzetta dello Sport ha inserito anche il turco tra i ‘rivoluzionati’ rossoneri dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese sarà presumibilmente il nuovo fulcro del gioco e dei dettami tattici di Stefano Pioli. Un cambiamento che porterà evidentemente a radicali stravolgimenti nelle gerarchie ma anche nell’utilizzo di alcuni calciatori.

Calhanoglu è uno di questi. Il numero 10 ha sempre giocato da mezzala o da esterno sinistro. Ma con l’approdo di Ibrahimovic non è da escludere un cambio di fascia, uno slittamento sulla corsia di destra.

La previsione tattica è la seguente: nel 4-3-3 di Pioli ovviamente Ibrahimovic prenderà il posto di centravanti titolare. Sulla sinistra spazio a Rafael Leao, che con l’appoggio di Ibra pare destinato a diventare un titolarissimo del Milan futuro.

Calhanoglu traslocherà invece a destra, in un ruolo che non gli appartiene troppo. Il turco infatti è da sempre abituato a partire dalla corsia mancina per accentrarsi e scaricare il suo destro verso la porta. Ma Pioli potrebbe puntare su di lui in modo alternativo, come esterno destro classico.

L’idea è anche quella di avere un laterale offensivo che possa rientrare e trasformare il Milan in un 4-4-2 in fase di non possesso palla. Un esperimento che toglierebbe definitivamente spazio a Jesus Suso, il titolare della fascia destra. Ma c’è chi scommette che con Ibra in campo lo spagnolo difficilmente avrà altre chance.

