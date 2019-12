Ibrahimovic, il piano del Milan: soldi, punti e visibilità

Il piano del club rossonero riguardante il ritorno di Zlatan Ibrahimovic appare ben chiaro: lo svedese ripagherà l’investimento effettuato.

C’è un piano, un progetto ben definito, dietro la scelta del Milan di investire su Zlatan Ibrahimovic.

Non pochi hanno storto il naso pensando ad un esborso top per un calciatore di 38 anni, che ha passato negli States gli ultimi due anni della sua carriera.

Ma il Milan conta su effetti positivi riguardo diversi fronti societari. Lo scrive oggi Tuttosport, spiegando come Ibra possa diventare l’uomo della svolta.

In primi a livello economico: l’idea è che Ibrahimovic ripagherà…Ibrahimovic. In pratica i circa 15 milioni lordi che il Milan spenderà per il suo ingaggio (in caso di conferma fino al 2021) dovrebbero essere pienamente compensati dall’effetto di Ibra sulle casse rossonere.

La speranza di Elliott Management è che il volto e la fama di Ibrahimovic possa incrementare il merchandising internazionale del Milan, attirare più tifosi a San Siro e soprattutto accogliere nuovi sponsor. Basti pensare che il rinnovo della partnership con Fly Emirates passa anche dalla presenza di Ibra in squadra.

Poi c’è la sfera tecnica: il Milan si augura che la formazione di Pioli tragga subito benefici a livello di risultati. Ibrahimovic è un leader, un trascinatore, sprona i compagni e decide da solo le partite. Con lui non è più utopia pensare ad un ritorno almeno in Europa League ed ai conseguenti introiti dalla UEFA.

La stessa Lega Serie A ha inserito piccoli premi per valorizzare ogni piazzamento in classifica: il Milan non dovrà sottovalutare neanche questo traguardo minimo.

Infine la valorizzazione di rosa e compagni. In passato la classe di Zlatan ha favorito la crescita di calciatori come Nocerino, Boateng o El Shaarawy. Oggi Pioli spera che lo svedese possa essere la scintilla, la molla in grado di far rendere al meglio e valorizzare tanti talenti inespressi del Milan odierno.

