Milan, occasione Rojo a gennaio: concorrenza italiana

Marcos Rojo lascerà il Manchester United nel calciomercato di gennaio. Può essere un’occasione per il Milan. La Fiorentina intanto ha avviato i contatti.

Il Milan a gennaio cederà Ricardo Rodriguez e probabilmente dovrà prendere un nuovo terzino sinistro. L’unico nel ruolo rimarrebbe Theo Hernandez, serve un’alternativa.

In caso di necessità Davide Calabria può giocare sulla corsia mancina, ma lì è adattato e non rende al meglio. La sua stagione finora è stata già abbastanza complicata e impiegarlo in una posizione non ideale può peggiorarla ulteriormente. Meglio pensare ad un eventuale nuovo innesto, ovviamente in linea con l’equilibrio del bilancio.

Calciomercato Milan, idea Rojo del Manchester United

Un’occasione per il mercato di gennaio può essere Marcos Rojo, lo spiegano oggi i colleghi di calciomercato.it. Il 29enne argentino è in uscita dal Manchester United e nelle prossime settimane lascerà i Red Devils.

Sulle tracce del giocatore c’è anche la Fiorentina, che ha già avviato i contatti e in Inghilterra nelle scorse ore hanno scritto che sembra pronta un’offerta da circa 8 milioni di euro. La squadra viola ha bisogno di rinforzi e il nuovo allenatore Giuseppe Iachini spera che la dirigenza gli metta a disposizione un organico migliorato per il 2020.

Rojo è un difensore duttile, visto che sa giocare sia da terzino sinistro che da centrale. Può fare comodo a più squadre. Al Milan certamente, dato che pure al centro un’alternativa sarebbe utile dato che Leo Duarte sarà out per infortunio ancora per un po’. Con l’arrivo dell’argentino del Manchester United mister Stefano Pioli avrebbe più opzioni, compresa la possibilità di passare alla difesa a tre. Un obiettivo concreto è comunque Jean-Clair Todibo, per il quale la trattativa è avanzata.

I Red Devils hanno concesso a Rojo un prolungamento delle vacanze, anche se ha recuperato da un infortunio muscolare. La dirigenza inglese auspica di poter chiudere quanto prima la sua cessione. Il contratto dell’ex Sporting Lisbona scade nel giugno 2021.

