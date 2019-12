Sportmediaset – Milan, confermata la data dell’esordio di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic esordirà in maglia rossonera a breve. Arrivano conferme su quella che sarà la prima gara dello svedese in stagione.

La Milano rossonera freme. Non vede l’ora che Zlatan Ibrahimovic torni a giocare a San Siro, con la maglia del Diavolo addosso.

Sette anni e mezzo dopo l’ultima volta, Ibrahimovic tornerà a debuttare con il Milan. Dopo l’annuncio ufficiale del suo ritorno a parametro zero, c’è grande attesa per il suo sbarco a Milanello, che aprirà di fatto il 2020 milanista.

Ibra è atteso per il 2 gennaio in città, quando effettuerà anche visite mediche di rito e apporrà la firma al contratto semestrale (fino a giugno prossimo), con tanto di opzione per un altro anno.

Intanto Sportmediaset ha confermato la data del debutto ufficiale di Ibrahimovic con il Milan nella stagione 2019-2020. Lo svedese dovrebbe fare il proprio esordio il 15 gennaio prossimo contro la Spal, nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

La gara si disputerà tra più di due settimane a San Siro, precisamente alle ore 18. Sarà l’Ibra-day, il giorno in cui il campione classe ’81 riabbraccerà a tutti gli effetti il Milan ed il calcio italiano.

Difficile invece vedere Ibrahimovic a disposizione per le sfide contro Sampdoria e Cagliari di inizio gennaio. I tifosi dovranno pazientare, ma la sua seconda avventura rossonera è ormai alle porte.

Cassano: “Ibrahimovic fa paura. L’80% dei compagni non merita il Milan”