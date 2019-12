Lobotka, accordo vicino con il Napoli

Calciomercato Milan | Niente da fare per i rossoneri: il centrocampista slovacco Lobotka è ormai vicinissimo all’accordo col Napoli.

Sfuma definitivamente un obiettivo per il centrocampo del Milan. Il calciatore slovacco Stanislav Lobotka è vicinissimo all’accordo con il Napoli.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano chiaro: il classe ’94 ha scelto il Napoli, club che effettivamente si è mosso in anticipo sul centrocampista del Celta Vigo, trovando un principio di accordo ormai prossimo.

Il Napoli ha proposto a Lobotka un contratto di cinque anni, a circa 2 milioni di euro netti a stagione. Una bella offerta per lo slovacco, ormai propenso a dire sì all’ipotesi azzurra.

Manca ancora l’accordo definitivo tra i club, ma Napoli e Celta non faticheranno a stringersi la mano, visto che la volontà del mediano 25enne è quella di giocare in una squadra più blasonata già dal prossimo mese di gennaio. Inoltre in queste ore sta andando in scena un incontro a Madrid tra le parti: non è da escludere la fumata bianca prima di Capodanno.

Milan superato e beffato, anche se il club di via Aldo Rossi non ha mai spinto sull’acceleratore per Lobotka. I rossoneri in realtà hanno bisogno di un mediano difensivo più statico ed quilibrato, mentre Lobotka è un calciatore di movimento, più abile a giocare da mezzala che da incontrista puro.

Sportmediaset – Milan, confermata la data dell’esordio di Ibrahimovic