Ag. Castillejo: “Espanyol? Samu ha preso una decisione”

L’agente di Samuel Castillejo commenta le voci che danno il numero 7 del Milan come possibile nuovo acquisto dell’Espanyol in questa finestra invernale del calciomercato.

Samuel Castillejo nel corso della sua avventura al Milan non è riuscito a imporsi finora. Viene considerato una riserva e quando ha avuto delle chance non le ha sempre sfruttate.

Visto il rendimento deludente di Jesus Suso, l’ex Villarreal forse avrebbe meritato dello spazio in più. Non sempre è facile incidere quando si gioca raramente e con minutaggio ridotto. Non è un caso che più volte si sia parlato della possibile cessione del numero 7 rossonero, che andandosene avrebbe maggiori opportunità di giocare.

Calciomercato Milan, Castillejo-Espanyol: risponde l’agente

Nelle scorse ore è emerso un interesse da parte dell’Espanyol per Castillejo. La seconda squadra di Barcellona vorrebbe riportare il giocatore nella Liga, campionato nel quale oggi si trova all’ultimo posto della classifica.

Rafa Zurro, agente di Castillejo, ai microfoni di calciomercato.com ha risposto in merito ai rumors sull’Espanyol e al futuro del calciatore: «In questo momento sono solo voci, indiscrezioni che abbiamo letto anche noi dalla stampa. Posso assicurarle che Samu vuole rimanere in Italia, al Milan. Anche se dovessero arrivare delle offerte, questa è la nostra volontà».

In seguito è stato domandato al procuratore di commentare lo scarso utilizzo del suo assistito da parte di Stefano Pioli: «Le scelte sono dell’allenatore, non le giudichiamo e non cambiano la nostra intenzione. Ha avuto un momento molto positivo ma poi si è dovuto fermare a causa dell’infortunio».

Adesso al Milan è tornato Zlatan Ibrahimovic e Castillejo non vede l’ora di potersi allenare con lui. Lo ha ammesso lo stesso Zurro. Il 38enne svedese è un calciatore di grande esperienza e personalità, la sua presenza può essere un grande stimolo per i compagni e trascinarli nel 2020. Da solo non basta, ovviamente, serve che tutti diano il 100% a prescindere.

