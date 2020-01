Ibrahimovic sceglie la 21: da Tassotti a Pirlo, chi l’ha indossata

Oggi Zlatan Ibrahimovic ha svelato il suo nuovo numero di maglia con il Milan: sarà il 21. Ecco chi ha indossato questa maglia nel passato rossonero.

Il numero 21 del Milan sarà Zlatan Ibrahimovic dalle prossime partite. Nella sua precedente avventura in rossonero aveva indossato l’11, oggi ha ufficializzato questa nuova scelta: il “2” come se fosse la “Z” e l'”1″ come se fosse la “I”. Numeri come iniziali in lettera di nome e cognome.

Domani Ibrahimovic si presenterà ufficialmente alla stampa, ma già oggi ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, con un messaggio mirato per i tifosi rossoneri. Li aspetta allo stadio, ed è pronto a far saltare San Siro di nuovo. Un ritorno a casa per lo svedese, che ha sempre parlato bene della sua esperienza al Milan. Ora ritorna, con grande voglia di fare bene e cambiare le sorti di questa stagione.

MILAN, CASTILLEJO PUO’ TORNARE IN SPAGNA!

Numeri 21 Milan: chi prima di Ibra?

Ma vediamo quali sono stati i giocatori del Milan che nel passato hanno indossato questa maglia. Il primo è stato Mauro Tassotti, storico terzino rossonero che iniziò con la numero 2 e poi nelle ultime stagioni al Milan indossò proprio la 21. A lui succedettero per un breve periodo Giuseppe Cardone e Federico Giunti, quest’ultimo attuale allenatore della Primavera del Milan.

Nel 2001 il 21 diventa “celebre” se così possiamo dire: ecco Andrea Pirlo, uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio che rimarrà al Milan fino al 2011 vincendo tutto quel che si poteva vincere. A lui seguirono altri sei giocatori, nell’ordine: Maxi Lopez, Kevin Constant, Marco Van Ginkel, Alessandro Matri e Leonel Vangioni. Ultimo Lucas Biglia, che ha ceduto la maglia proprio a Ibra.

PIOLI, SEGUI ALLEGRI: COSI’ CAMBIO IL MILAN CON IBRAHIMOVIC