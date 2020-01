Milan-Sampdoria, probabili formazioni: Ibrahimovic pronto dal primo minuto! 

Probabili formazioni Milan-Sampdoria: possibile debutto dal primo minuto per Zlatan Ibrahimovic! La pazza idea trova conferme. Altre possibili sorprese tra mediana e difesa.

Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto di Milan-Sampdoria. La pazza idea sembrerebbe trovare davvero conferme. Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, al momento risulta esserci pronto lo svedese al centro dell’attacco in vista di lunedì sera in un San Siro stracolmo.

“Sono contento, voglio giocare. Spero di scendere in campo già contro la Sampdoria, sto bene” ha riferito ieri lo svedese. E la dimostrazione è arrivata poco dopo con l’amichevole col Rhodense vinta per 9-0. Un goal e un assist, è questo il bottino iniziale di Ibra. Un messaggio in ogni chiaro a Stefano Pioli, il quale sembrerebbe che stia avendo già un suo certo peso.

La formazione del Milan

4-3-3, ovviamente. E sarebbero pronte anche più novità oltre l’inserimento del campione scandinavo. In difesa, per esempio, con Gianluigi Donnarumma tra i pali protetto da Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli, potrebbe esserci un’occasione per Davide Calabria a destra con Theo Hernandez a sinistra.

Occhio anche in mediana: Lucas Paquetá potrebbe agire nel centrodestra, con Ismael Bennacer al centro e Giacomo Bonaventura a sinistra. Poi in attacco potrebbe esserci da subito il tridente che in ogni caso caratterizzerà il 2020: Suso, Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu.

La probabile formazione del Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetá, Bennacer, Bonaventura; Suso, Ibrahimovic, Calhanoglu

La formazione della Sampdoria

4-4-2 per Claudio Ranieri. Con Emil Audero in porta, la linea difensiva vedrà Bartosz Bereszynski, Jeison Murillo, Omar Colley e Nicola Murru. Fabio De Paoli e Karol Linetty dovrebbero agire sulle fasce, con Albin Ekdal e Ronaldo Vieira al centro. In attacco tandem consolidato tra Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini.

La probabile formazione della Sampdoria: Audero; Bereszynski, Murilo, Colley, Murru; De Paolo, Ekdal, Vieira, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini

