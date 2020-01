Sampdoria su Borini, la conferma dell’agente: “É in corsa”

Calciomercato Milan, la Sampdoria è una delle squadre interessate a Borini. Lo conferma il suo agente

Il futuro di Fabio Borini è lontano dal Milan. Il giocatore è fuori dal progetto rossonero. Non è stato inserito nella lista dei convocati per la partita contro la Sampdoria per scelta tecnica. Un altro chiaro segnale che l’addio è ormai imminente.

C’è una trattativa in stato avanzato con il Genoa, ma negli ultimi giorni è entrata in corsa anche la Sampdoria, l’altra ligure. Indiscrezione confermata dal suo agente. Che, intervistato da SampdoriaNews.net, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La Samp è una delle tante in corsa“.

Nelle scorse ore si è parlato anche di Fiorentina, anche se il Grifone resta in vantaggio sulle altre. L’operazione non è ancora andata in porto per una serie di motivi. Uno di questi è che Borini attende qualche chiamata dalla Premier League, il suo campionato preferito.

C’era un’idea Crystal Palace che però non si è concretizzata. Nel suo futuro pare esserci ancora l’Italia quindi: Genoa, Sampdoria e Fiorentina le opzioni più concrete. Vedremo quale sarà la sua decisione finale. Probabile che il Milan gli proponga una risoluzione contrattuale prima di liberarlo (è in scadenza di contratto a giugno 2020).

