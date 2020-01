Milan, per Castillejo due offerte dalla Spagna

Samuel Castillejo richiesto da due squadre della Liga, che hanno già avanzato proposte al Milan. L’esterno offensivo di Malaga non ha spazio in rossonero.

Non si può considerare positiva l’esperienza di Samuel Castillejo al Milan in queste due stagioni. L’esterno offensivo spagnolo è stato sempre considerato una riserva e non ha avuto modo di dimostrare granché.

Era arrivato per essere il vice Suso e a volte probabilmente avrebbe meritato maggiore spazio, visto che il connazionale ha avuto un rendimento spesso negativo. Il 24enne di Malaga si è sempre detto felice di essere a Milano, però non può essere contento dello scarso impiego avuto. Motivo per il quale spesso si parla di una sua possibile cessione.

Oggi il quotidiano Tuttosport spiega che ci sono due offerte dalla Spagna per Castillejo. L’Espanyol e il Villarreal lo vogliono in prestito. Il Milan potrebbe anche aprire a tale formula, a patto che l’ingaggio venga pagato dall’altro club, ma bisogna vedere se il calciatore accetterà il trasferimento.

Nei giorno scorsi l’agente di Castillejo ha ribadito che l’esterno spagnolo vuole rimanere a Milano. Se la sua posizione rimarrà questa, non si potrà concretizzare la cessione. A Samu lasciare la squadra rossonera converrebbe, dato che altrove avrebbe maggiori chance di giocare. Tornare nella Liga può rappresentare un’opzione ideale. Il Villarreal il club dal quale il Milan lo ha prelevato nell’estate 2018. Fare ritorno in un ambiente che già conosce bene gli potrebbe essere di aiuto. Eppure, per adesso, la sua idea è di rimanere a Milanello.

