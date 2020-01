The Sun – Milan, il Newcastle United pensa a Piatek

Krzysztof Piatek nel mirino del Newcastle United, squadra della Premier League che cerca un centravanti nel mercato di gennaio. Il Milan attende offerte da valutare.

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan deve rappresentare uno stimolo per Krzysztof Piatek e Rafael Leao. I due attaccanti finora hanno reso al di sotto delle aspettative e con il nuovo compagno dovranno riuscire ad elevare il proprio livello.

A deludere è stato soprattutto il polacco, che nella prima stagione in Italia aveva stupito tutti a suon di gol. Invece in questa è apparso un lontano parente del bomber quasi infallibile ammirato prima al Genoa e poi nei primi mesi in maglia rossonera. Si pensava che potesse ripetersi, ma le cose sono andate diversamente.

Calciomercato Milan, Newcastle United interessato a Piatek

Il rendimento negativo di questa stagione ha fatto sorgere dubbi sull’effettivo valore di Piatek, più volte messo al centro di rumors di calciomercato. Va detto che non tutte le responsabilità sono sue, visto che in attacco troppo spesso i palloni ai centravanti latitano e dunque sia per lui che per Leao non è facile segnare. Però l’ex Genoa poteva dare di più.

Il ritorno di Ibrahimovic ha ulteriormente messo il polacco in mezzo a indiscrezioni che lo danno come possibile partente. Più società hanno effettuato sondaggi. In Inghilterra il tabloid The Sun scrive che il Newcastle United è interessato a prendere Piatek in prestito con diritto di riscatto.

La squadra di Steve Bruce è alla ricerca di un nuovo attaccante centrale, visto che Joelinton (pagato oltre 40 milioni di euro in estate) ha segnato solamente un gol in 21 presenze totali. La dirigenza Magpies sta sondando più piste e Piatek rientra tra queste. Difficile pensare che il Milan possa cedere il proprio numero 9 con la formula del prestito.

