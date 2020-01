Milan-Sampdoria: diffidati Romagnoli e Musacchio

In casa Milan bisognerà fare attenzione ai cartellini in occasione del match di oggi contro la Sampdoria. Infatti, ci sono due giocatori titolari diffidati.

Si tratta di Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio, i difensori centrali della formazione tipo di Stefano Pioli. Entrambi dovranno essere attenti ad evitare di essere ammoniti, altrimenti salteranno la prossima partita contro il Cagliari in Sardegna.

Stefano Pioli come alternative nel ruolo ha Mattia Caldara e Matteo Gabbia, finora mai utilizzati in partite ufficiali. Il primo potrebbe persino partire in questo mercato di gennaio, l’Atalanta è in pressing per riportarlo a Bergamo e nei prossimi giorni possono esserci novità.

Il Milan sta cercando di prendere un nuovo difensore centrale, con Jean-Clair Todibo del Barcellona come obiettivo principale. La trattativa è in corso e ancora non c’è un accordo tra le parti. Certamente arriverà un rinforzo nella retroguardia rossonero, lo ha rivelato lo stesso Pioli in conferenza stampa ieri a Milanello.

