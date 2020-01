Leao, lacrime e infortunio: il retroscena su Ibrahimovic

Pomeriggio difficile per Rafael Leao, uscito in lacrime e infortunato dopo Milan-Sampdoria. Il retroscena con Zlatan Ibrahimovic e quel messaggio social.

Rafael Leao ha provato ad incidere entrando a partita in corso, senza riuscirci. Anzi, fallendo l’occasione più nitida creata dal Milan (foto nelle pagelle). Lo sa bene il portoghese, che a fine partita è quasi scoppiato in lacrime. Ibrahimovic lo ha consolato.

Su Instagram il calciatore ha pubblicato una foto con Ibra, scrivendo: “Ciò che conta davvero sono quelli che vogliono aiutarti a vincere“. Un bel messaggio nei confronti del campione svedese, che vuole aiutare lui e la squadra ad imboccare la strada giusta per il futuro.

Ma non è tutto. Leao è uscito zoppicando dallo stadio, percorrendo la zona mista davanti ai numerosi giornalisti presenti. Vistosa fasciatura alla caviglia destra, probabilmente una botta presa nel corso del match. Speriamo non sia nulla di grave per il portoghese, dal quale passa il possibile cambio modulo del nuovo Milan.

RETROSCENA IBRA – Oltre ad averlo consolato al fischio finale, Ibrahimovic nel post-partita ha parlato proprio dell’apporto di Leao alla squadra e rivelato di aver parlato con lui di movimenti: “Ho spiegato a Leao che movimenti deve fare quando gli arriva il pallone, questa è tutta esperienza. Si lavora, ci si allena, bisogna soffrire per il momento”.

