Ibrahimovic, 38 minuti e un tiro: i numeri in Milan-Sampdoria

I dati statistici della partita disputata da Zlatan Ibrahimovic in Milan-Sampdoria 0-0. Il 38enne svedese ha cercato di incidere più possibile, ma i compagni devono aiutarlo di più.

Zlatan Ibrahimovic non basta al Milan per risolvere i problemi, lo avevamo scritto già dopo il suo arrivo. Contro la Sampdoria il suo ingresso ha dato una scossa, però non è stato sufficiente per vincere.

Il 38enne svedese può essere utile alla squadra, grazie alle sue doti tecniche e alla sua enorme esperienza, ma serve che i compagni diano molto di più e che la società nel calciomercato intervenga opportunamente. Sabato contro il Cagliari in Sardegna un match insidioso e che andrà vinto.

I numeri di Ibrahimovic in Milan-Sampdoria 0-0

Ibrahimovic è entrato al 55′ al posto di Krzysztof Piatek e ha tirato solamente una volta in porta, soffrendo come il compagno per la mancata assistenza dei compagni. Purtroppo tutte le prime punte del Milan hanno il medesimo problema: mancano gli assist.

Il numero 21 rossonero ha toccato il pallone 16 volte, 11 delle quali sono diventati passaggi per i compagni (7 riusciti, con una precisione del 63,6%). Ha creato un’occasione da gol, non sfruttata da Rade Krunic. Ha vinto 5 duelli aerei e in generale è riuscito a prevalere nell’80% dei duelli avuti durante i 38 minuti (recupero incluso) giocati contro la Sampdoria.

Con il crescere della condizione fisica e del feeling con i compagni, le statistiche di Ibrahimovic sicuramente miglioreranno ancora. Però è tutta la squadra che deve crescere per riuscire a portare il Milan in posizioni di classifica più decenti. La situazione attuale è inaccettabile.

Dalla Francia: il Milan pensa a Bentaleb per il centrocampo