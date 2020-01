FIFA 20 TOTW, svelata la squadra della settimana: c’è Varane

Svelata la squadra della settimana, la prima di questo 2020. Il giocatore più importante è Varane con un overall di 87. Ecco tutto il Team of the Week di questa settimana

Anche questo mercoledì la EA Sports ha annunciato la squadra della settimana. Previsioni giuste perché c’è la carta di Raphael Varane con un gustoso 87 di overall. Fra i giocatori della Serie A più forti sono presenti Ciro Immobile, autore di una doppietta a Brescia, e Papu Gomez.

Come possiamo vedere, oltre ai giocatori sopra citati, non ci sono grandissimi nomi. Salvatore Sirigu, straordinario in Roma-Torino, c’è con un bellissimo 86 di valutazione, ma è chiaro che il giocatore che tutti sognano è Varane. Questi IF comunque saranno disponibili nei pacchetti a partire dalle 19:00 come tutti i mercoledì; domani sarà possibile trovarli all’interno dei pic della Fut Champions.

Altri nomi interessanti sono: Nicolas Pépé dell’Arsenal, Maddison del Leicester, Gabriel Jesus del Manchester City e Gerard Deulofeu del Watford (ex giocatore del Milan). Un Team of the Week che, escluso Varane, non entusiasma particolarmente gli utenti, da lunedì concentrati soltanto sui TOTY (da oggi sono disponibili i difensori e il portiere).

Lunedì sono usciti gli attaccanti: Mbappé, Mané e Messi (la tripla M), mentre ieri è toccato ai centrocampisti, De Bruyne, De Jong e Kanté. Oggi, come detto, si riparte dai difensori e dal portiere: Alexander-Arnold, Robertson, Van Dijk, De Ligt e Alisson. Tanto Liverpool oggi, nessuno dei Reds è però presente nella squadra della settimana.

FIFA 20, la squadra della settimana