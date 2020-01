Pedullà: “Milan su Duncan”. Sfida alla Fiorentina

Secondo Pedullà il Milan sarebbe sulle tracce di Alfred Duncan del Sassuolo

Il Milan sta lavorando senza sosta sul mercato in queste ore. Oggi giornata di incontri: Quilon, agente di Pepe Reina, Giuseppe Riso e gli intermediari della Football Factory e Arena11Sport.

Definito l’addio di Mattia Caldara che torna all’Atalanta, vicina anche la cessione di Reina all’Aston Villa. Piace Politano dell’Inter; potrebbe arrivare in uno scambio alla pari con Franck Kessie. Se l’ivoriano va via, serve un altro centrocampista e, secondo Alfredo Pedullà, i rossoneri sarebbero su Alfred Duncan del Sassuolo. Il giocatore cerca una nuova sistemazione ed è già in trattativa con alcuni club, fra cui forte la Fiorentina.

Non è la prima volta che questo giocatore viene accostato al Milan. Già negli anni scorsi è successo ma alla fine l’operazione non è mai andata in porto. Si tratta di un centrocampista di quantità, molto dinamico, con buoni tempi di inserimento. Ma è un calciatore normale, che non garantisce di certo il salto di qualità di cui si avrebbe bisogno.

Un acquisto che farebbe semplicemente da tappa buchi, senza alcuna possibilità di miglioramento. Un’altra indiscrezione che di certo non farà felici i tifosi, dopo la cessione di Caldara e il sondaggio per Politano. Manovre di mercato a Casa Milan, ma quanti dubbi.

