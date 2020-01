Milan su Jerome Boateng, a rivelarlo è Sky Sport Germania. Ecco tutti i dettagli

Il Milan pensa ad un altro rinforzo in difesa oltre a Simon Kjaer. Il danese ieri ha svolto le visite mediche, a breve l’ufficialità. Prenderà il posto di Mattia Caldara, da oggi nuovo giocatore dell’Atalanta. Ora però la società pensa ad un altro rinforzo per sostituire Léo Duarte, che rientrerà a marzo.

Stando a quanto riporta Sky Sport Germania, il Milan sarebbe sulle tracce di Jerome Boateng, difensore in uscita dal Bayern Monaco. Lo stipendio è un ostacolo ma Maldini e Boban potrebbero avere una strategia. L’idea sarebbe quella di chiedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, unica formula presa in considerazione in questo momento. Il giocatore piace molto anche all’Arsenal, come spiega ancora Sky.de.

Sarebbe per il Milan un grande rinforzo in termini di qualità ed esperienza. Insieme ad Alessio Romagnoli potrebbe formare una grande coppia ma l’affare è difficile da portare in porto. La dirigenza ha capito che soltanto coi giovani andava avanti è dura, quindi l’idea Boateng è probabile, complicata però da concretizzare a causa dei costi di stipendio.

Qualità ed esperienza

Fratello di Kevin–Prince Boateng, Jerome è un giocatore di grandissima esperienza e personalità. Per lunghi anni è stato fra i migliori centrali in circolazione, prima al Manchester City al Bayern Monaco. Gioca in Germania ormai da molti anni ma è da diverse stagioni che cerca una nuova sistemazione. A 31 anni può dare ancora tanto e il Milan ha proprio bisogno di un difensore della sua caratura.

Con Ibrahimovic davanti e Boateng dietro, il Milan ritroverebbe un po’ di solidità e leadership. Anche Kjaer è un giocatore di esperienza ma non ha la stessa caratura degli altri due. Che, invece, in carriera hanno vinto tantissimo.