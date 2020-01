Kjaer: “Primo allenamento fatto. Felice di essere al Milan”

Simon Kjaer felice dopo il primo allenamento con la maglia rossonera. Il neo acquisto, giunto dall’Atalanta, potrebbe esordire in coppa.

Da oggi Simon Kjaer può effettivamente considerarsi un calciatore del Milan.

Dopo le visite mediche di rito e l’ufficialità del trasferimento, Kjaer oggi ha per la prima volta messo piede presso il centro sportivo di Milanello. Il danese ha effettuato il primo allenamento con la maglia del Milan.

Giunto in prestito dal Siviglia per sei mesi, via Atalanta, Kjaer proverà a mettersi subito in pari con i suoi compagni. Il classe ’89 vuole farsi notare da mister Stefano Pioli da subito.

Sul suo profilo Twitter Kjaer ha pubblicato le immagini dei suoi primissimi giorni al Milan con tanto di commento: “Primo allenamento fatto. Felice di essere un calciatore del Milan!”

Primo allenamento fatto: Felice di essere un nuovo giocatore del @acmilan🔴⚫️ // First training done! Feels good to be an AC Milan player.#ForzaMilan #rossoneri #SempreMilan pic.twitter.com/8qe60USKdV — Simon Kjær (@simonkjaer1989) January 13, 2020

Il difensore, che in Italia ha già indossato le maglie di Palermo, Roma e Atalanta, si è detto dunque pronto e fisicamente in buona forma. Non è da escludere un suo debutto già mercoledì in Coppa Italia contro la Spal.

Se Pioli dovesse ordinare una sorta di turnover in coppa, Kjaer potrebbe essere scelto per sostituire uno tra Musacchio e Romagnoli, i centrali titolari del Milan odierno.

