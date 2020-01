Milan, Bonaventura: “Serve continuità. Vinciamo per i nostri tifosi”

Giacomo Bonaventura ha parlato nel pre-partita di Milan-SPAL, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco le sue principali dichiarazioni.

Intervista a Giacomo Bonaventura nel pre-partita del match di Coppa Italia tra Milan e SPAL. Oggi Jack sarà titolare nel 4-4-2 di Stefano Pioli, giocherà da esterno sinistro di centrocampo, un ruolo già occupato in passato con l’Atalanta.

Sulla partita di questa sera e l’importanza di passare il turno, Bonaventura ha parlato così a Milan TV: “Ci teniamo a fare bene, vogliamo dare continuità alla vittoria sul Cagliari. Bisogna fare il massimo e riuscire a fare ciò che abbiamo preparato. Non pensiamo all’ultima vittoria, ma alle prossime partite, recuperare terreno in campionato e fare bene in Coppa Italia”.

La risposta dei tifosi rossoneri c’è stata anche stasera: “Motivo in più per spingere al massimo, ci fa molto piacere aver vicino il pubblico, cercheremo di far contenta tutta la gente che è venuta oggi”.

CESSIONE PIATEK, TRATTATIVA MILAN-SIVIGLIA: FORMULA E CIFRE