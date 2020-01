Bjelica (all. Dinamo Zagabria): “Cessione Dani Olmo, trattativa in corso”

Calciomercato Milan: conferme direttamente dall’allenatore della Dinamo Zagabria, che rivela che c’è una trattativa in corso per la cessione di Dani Olmo.

Clamorosa rivelazione dell’allenatore della Dinamo Zagabria. Al termine del match amichevole contro la Lokomotiv, in cui Dani Olmo non è stato nemmeno convocato, Nenad Bjelica ha rilasciato un’intervista in cui parla del calciatore spagnolo.

“Olmo non giocherà domani. Sappiamo tutti come si sta parlando del suo trasferimento, anche se non sappiamo ancora dove e quando andrà. Ma non vogliamo rischiare nulla dal lato del club, potrebbe essere un po’ rischioso giocare partite amichevoli ora per lui. Ma il giocatore è comunque di buon umore, si allena e gioca davvero bene”. Questo è quanto dichiarato da Bjelica, allenatore della Dinamo Zagabria, ai microfoni del portale 24sata.hr.

A questo punto è chiaro che Dani Olmo è in uscita. Il Milan è in vantaggio su tutte, ma attenzione alla concorrenza di qualche altro club, in particolare il Monaco di cui si è discusso nella giornata di ieri.

Olmo è un fantasista molto eclettico, in grado di giocare esterno di centrocampo sia a destra che a sinistra, e può anche essere impiegato all’occorrenza come seconda punta. Parliamo di un classe 1998, compirà 22 anni il prossimo luglio. Considerato uno dei talenti emergenti della Spagna, già convocabile per Euro 2020.

Dalla Croazia anche oggi hanno continuato ad insistere sulla concreta possibilità che Dani Olmo possa presto vestire la maglia del Milan. Hanno anche rivelato le possibili cifre: 20 milioni di euro subito, più altri 5 milioni di bonus e ulteriori 5 milioni da una futura rivendita. Un totale di 30 milioni, la parte fissa richiesta inizialmente dal club. Per Olmo contratto di 5 anni a 2,5 milioni netti a stagione.

