Milan-Udinese, probabili formazioni: scelte obbligate per Pioli

Le formazioni di Milan e Udinese secondo la Gazzetta dello Sport: Stefano Pioli parla di squadra in emergenza, ma recupera Donnarumma.

Alla caccia di una vittoria a San Siro, che manca in campionato dal 31 ottobre scorso (1-0 sulla Spal). Il Milan non può più sbagliare in casa.

I rossoneri ospitano l’Udinese nel lunch-match della 20.a giornata di Serie A. Una gara importante e molto sentita, con una cornice di pubblico che sfiorerà le 60 mila unità.

Sarà l’occasione di rivedere Zlatan Ibrahimovic in campo dal 1′ minuto. Ma anche una formazione competitiva ma dalle scelte obbligate. Sono 5 gli indisponibili per Stefano Pioli, che però in compenso recupera Gianluigi Donnarumma in extremis.

La formazione del Milan

Secondo la Gazzetta dello Sport, Pioli ripartirà dal 4-4-2 che tanto bene ha fatto contro Cagliari e SPAL in coppa. Donnarumma ritroverà il suo posto tra i pali. Scelte obbligate in difesa: fuori Calabria e Musacchio infortunati, saranno Conti e Kjaer a giocare dal 1′, assieme a capitan Romagnoli e Theo Hernandez.

Linea mediana a quattro; a destra confermatissimo il brillante Castillejo. I due centrali saranno Kessie e Bennacer mentre a sinistra agirà Bonaventura, visto anche il forfait di Calhanoglu.

La coppia d’attacco, neanche a dirlo, sarà composta da Ibrahimovic e Rafael Leao. Il veterano e il talento, pronti a dare filo da torcere all’Udinese. Panchina per un Piatek ormai sempre più ai margini.

L’undici titolare del Milan: G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Leao.

La formazione dell’Udinese

L’Udinese di mister Gotti risponderà con uno schieramento più abbottonato. Con il solo Samir indisponibile, i friulani dovrebbero presentarsi con un 5-3-2 molto stabile ed equilibrato.

In porta l’argentino Musso. Davanti a lui una difesa numerosa, con Stryger Larsen e Sema sulle fasce accanto al trio di centrali formato da Becao, Ekong e Nuytinck.

In mezzo al campo spazio a Mandragora in cabina di regia, mentre le mezzali ai suoi fianchi saranno il talento De Paul e il sempre attivo Fofana. Infine coppia d’attacco composta da Okaka e Lasagna.

L’undici titolare dell’Udinese: Musso; Larsen, Becao, Ekong, Nuytinck, Sema; De Paul, Madragora, Fofana; Lasagna, Okaka.

