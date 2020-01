Wolverhampton, sfida al Milan per Olmo: presentata un’offerta

Concorrenza dalla Premier League per Dani Olmo. Il Milan deve stare attento al Wolverhampton e non solo. Anche il Tottenham e il Leicester sono in corsa.

Il Milan per Dani Olmo deve fare i conti con la concorrenza di squadre della Premier League. In Inghilterra i soldi non mancano e molte volte è difficile avere la meglio nella corsa a un giocatore, anche perché il campionato inglese attrae tanto.

Oggi dalla Croazia giunge notizia che il Wolverhampton ha avanzato un’offerta da 25 milioni di euro alla Dinamo Zagabria per Olmo. È il portale Sportske a darla. I Wolves si erano interessati al giocatore già la scorsa estate e adesso sembrano intenzionati a tornare all’assalto. Tuttavia, in Premier League ci sono altre due società che possono essere in gioco: Leicester City e Tottenham.

Nei giorni scorsi la medesima fonte aveva rivelato l’esistenza di un accordo tra il Milan e la Dinamo Zagabria. Ma, in attesa di capire la volontà del ragazzo, un ostacolo all’operazione è rappresentato dalle commissioni richieste dagli agenti. Sono circolate cifre molto alte e ciò sembra aver bloccato il club rossonero.

Olmo piace molto a Zvonimir Boban, che ha ottimi rapporti con la Dinamo Zagabria e sogna di portare lo spagnolo a Milanello. Però non sarà facile. In Premier League ci sono Wolverhampton, Leicester City e Tottenham pronti a battagliare per assicurarsi il giocatore. Sullo sfondo pure il Barcellona, dove Dani ha giocato in passato nelle giovanili (tra il 2007 e il 2014) prima del trasferimento in Croazia. Anche in Bundesliga non mancano richieste, in particolare dal Lipsia. Tanta concorrenza per il Milan.

