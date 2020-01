Verso Brescia-Milan, Calhanoglu tenta il recupero

Brescia-Milan, le ultime sulla possibile formazione dei rossoneri. Hakan Calhanoglu tenta il recupero e sfida Bonaventura in ballottaggio.

Hakan Calhanoglu vuole tornare protagonista nel Milan. Il centrocampista turco classe ’94 è al lavoro per rimettersi in forma.

In vista c’è la gara contro il Brescia di venerdì prossimo, nell’anticipo della 21.a giornata di campionato. Calhanoglu farà di tutto per esserci: come scrive Tuttosport sta puntando al recupero proprio per il match del Rigamonti.

Calhanoglu è uscito dalla formazione titolare domenica scorsa, per Milan-Udinese. Colpa di un malanno muscolare comunque di poco conto, ma Stefano Pioli ha scelto di lasciarlo in disparte. Anche per farlo rifiatare e dare più spazio a Giacomo Bonaventura.

Proprio con il numero 5 rossonero Calhanoglu si giocherà il posto da esterno sinistro di centrocampo. Entrambi vivono però un momento piuttosto delicato: Bonaventura sta faticando a tornare in forma, visto anche il lungo stop dello scorso anno.

Calhanoglu invece non viene da un periodo brillante, vista anche la difficoltà a rendersi pericoloso in zona offensiva. Pochissimi i gol e gli assist messi a segno dall’ex Leverkusen durante la stagione in corso.

Ed i rumors di calciomercato non fanno altro che mettere in bilico la posizione di Calhanoglu. Le ultime voci parlano di un Milan pronto a sacrificare il turco a gennaio, nel caso in cui l’interesse dell’Arsenal o altri club europei diventasse concreto.

