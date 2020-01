Milan, Suso ha chiesto la cessione: solo un’offerta per lo spagnolo

Calciomercato Milan | Jesus Suso ed un futuro tutto da decifrare. Lo spagnolo vuole cambiare aria, ma mancano offerte concrete.

Altro calciatore dal futuro tutto da decifrare. Jesus Suso ed una storia d’amore, quella con il Milan, che appare ormai ai titoli di coda.

Già detto delle situazioni intricate di altri due ex titolarissimi, come Krzysztof Piatek e Lucas Paquetà, anche il fantasista spagnolo vive un periodo delicato. Non più centrale nei piani tattici di Stefano Pioli, Suso starebbe valutando seriamente l’addio.

Di recente Suso è stato ospite a Casa Milan per delle faccende burocratiche. Ma soprattutto per ribadire il suo pensiero: se non sarà considerato un titolare, dovrà essere messo sul mercato.

Calciomercato Milan, solo la Roma pensa a Suso

Secondo le ultime segnalate oggi da Sportmediaset, i dirigenti del Milan avrebbero aperto la posta alla cessione di Suso, facendo intendere di essere pronti a valutare le proposte.

Ma ad una condizione: Suso ed i suoi agenti dovranno portare al Milan un’offerta da almeno 25 milioni di euro. Altrimenti difficilmente il club rossonero potrà prendere in considerazione la sua cessione, col rischio di sviluppare una minusvalenza.

Al momento l’unico club che si è mosso per Suso sembra essere la Roma. La squadra di Paulo Fonseca, falcidiata dagli infortuni, ha bisogno di un esterno offensivo destro. E ha recapitato da tempo un’offerta di prestito con diritto di riscatto per Suso.

Proposta poco allettante per il Milan, che ha provato a rilanciare per uno scambio con Cengiz Under. Affare destinato però a non svilupparsi su queste basi, col rischio di bloccare la posizione di Suso.

Al momento lo spagnolo resta in rossonero, ma nei prossimi otto giorni potrebbe cambiare qualcosa. Stefano Pioli continua a difenderlo in conferenza stampa, ma sa anche lui di non poter avere più la stessa fiducia di prima per il numero 8.

