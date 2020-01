Sky – Brescia-Milan, mossa a sorpresa di Pioli: cambia il difensore

Cambia qualcosa nella difesa rossonera in vista della gara di questa sera a Brescia. Stefano Pioli punterà ancora su un neo acquisto.

Le ultime news di Sky Sport sulla formazione del Milan anti-Brescia. I rossoneri alle ore 20:45 scenderanno sul campo del Rigamonti, con una novità rispetto alle attese.

Stefano Pioli ha in mente un cambio dell’ultima ora. Il tecnico del Milan in difesa si dovrebbe affidare al neo arrivato Simon Kjaer, pronto così a giocare la sua terza gara consecutiva in maglia rossonera.

L’ex Atalanta vince così il ballottaggio con Mateo Musacchio, che fino a stamattina era dato da tutti i giornali come favorito per la maglia da titolare al fianco di Alessio Romagnoli. Una news piuttosto inaspettata, visto che l’argentino sembrava aver recuperato al 100% proprio per giocare oggi dall’inizio.

Evidentemente mister Pioli sceglierà ancora Kjaer, considerato fisicamente ed atleticamente più affidabile di Musacchio. L’argentino ci sarà, ma partendo dalla panchina.

Per il resto undici titolare del Rigamonti praticamente confermato rispetto alle previsioni. Donnarumma tra i pali, Andrea Conti sulla destra e Theo Hernandez sulla sinistra. In mediana spazio a Frank Kessie e Ismael Bennacer al centro, con Samuel Castillejo a destra e il ritorno di Hakan Calhanoglu a sinistra. In attacco, spazio ancora al tandem composto da Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leão in attacco.

