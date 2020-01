Milan, Bennacer: “La differenza è che ora vinciamo. Devo avere più fame”

Le parole di Bennacer ai microfoni di Milan TV al termine di Brescia-Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Un’altra prestazione positiva per Ismael Bennacer questa sera a Brescia. Bene nel primo tempo, un po’ meno nella ripresa. Nel complesso, però, l’algerino ha meritato ancora una sufficienza. Non giocherà contro l’Hellas Verona: era diffidato ed è stato ammonito.

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, l’ex Empoli ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita di questa sera. In particolare, ha parlato di questo momento positivo: “La differenza rispetto a prima è che adesso vinciamo. Stiamo insieme fino alla fine, questo fa la differenza“. Le prestazioni sono buone ma non è ancora al cento per cento: “Devo essere più deciso e concentrato, essere in partita fino alla fine. Devo avere più fame e ho ancora tanto da imparare“.

Da qualche settimana il Milan gioca con un centrocampo a quattro e lui agisce al fianco di Franck Kessie: “Lui fa tanto per la squadra e ci aiutiamo a vicenda. Facciamo tanto e proviamo ad essere compatti. Facciamo bene, oggi non abbiamo preso nemmeno gol“. Prima dell’Hellas Verona però c’è il Torino in Coppa Italia: “Dobbiamo avere ancora più fame. Ma dobbiamo fare ancora meglio perché martedì la partita è importante“.

