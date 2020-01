Gazzetta – Roma, ipotesi Paquetà. Ma ad una condizione

Lucas Paquetà nel mirino della Roma? Un’ipotesi al momento ancora non concreta, ma occhio agli ultimi giorni di calciomercato.

Il futuro di Lucas Paquetà appare sempre più misterioso ed intricato. La mancata convocazione per Brescia-Milan è apparsa una sorta di messaggio evidente.

L’avventura breve di Paquetà a Milanello è già finita? Probabile, anche se il club rossonero spera di ricevere una proposta concreta ed allettante prima di permettere al brasiliano di fare le valigie.

I giorni che mancano alla chiusura del mercato invernale sono ormai pochissimi. Ma occhio ad una soluzione ipotetica che oggi la Gazzetta dello Sport avrebbe tirato in ballo.

Secondo la ‘rosea’, la Roma avrebbe sondato il terreno in maniera informale proprio per Paquetà. Un’idea che potrebbe diventare concreta nei prossimi giorni, anche se al momento resta una mera ipotesi.

I giallorossi sono alla ricerca di un esterno offensivo di piede mancino. E’ in corso una trattativa con il Barcellona per il prestito del giovane Carles Perez. Ma se non dovesse andare in porto, la Roma potrebbe virare su Paquetà, considerato una buona alternativa anche in quel ruolo.

Il problema è che la squadra di Paulo Fonseca prenderebbe il brasiliano del Milan ad una sola condizione: in prestito, con eventuale diritto di riscatto da inserire come clausola. Una formula che a Milanello non sembrano gradire, ma che appare forse l’unica possibile per cedere Paquetà a gennaio.

Dopo aver sondato Suso, la Roma dunque pone gli occhi su un altro esubero del Milan. Bisognerà capire se e quando tale trattativa potrà entrare nel vivo.

Milan, richieste alte per Robinson. Spuntano due alternative