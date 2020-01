Milan, richieste alte per Robinson. Spuntano due alternative

Calciomercato Milan | I rossoneri puntano forte su Robinson per sostituire Ricardo Rodriguez. Ma il prezzo va abbassato di molto.

Non appena il Fenerbahce chiuderà per l’acquisto, ormai imminente, di Ricardo Rodriguez, il Milan si focalizzerà su un nuovo terzino.

L’obiettivo numero uno per sostituire il partente svizzero è noto da giorni. Il Milan ha virato con una certa convinzione su Antonee Robinson, laterale anglo-statunitense in forza al Wigan Athletic.

Un calciatore giovane e di grande prospettiva. Un mancino naturale che, secondo i giudizi dei talent-scout del Milan, potrebbe seguire le orme di Theo Hernandez, viste le molte cose in comune con il francese.

Le ultime news riportate da Tuttosport però sembrano frenare momentaneamente l’operazione. Il Milan vuole Robinson, lo considera un acquisto ideale per sostituire Rodriguez, ma le richieste del Wigan al momento appaiono troppo esose.

Calciomercato Milan, spuntano due alternative a Robinson

Il club inglese infatti valuta Robinson almeno 12 milioni di euro. Una cifra considerata troppo elevata dal Milan, soprattutto per un giocatore giovane ma ancora non abituato al calcio che conta.

Ecco perché, sempre secondo Tuttosport, i dirigenti del Milan stanno tenendo in caldo due alternative, entrambe provenienti sempre dal calcio britannico.

Se non dovesse andare in porto l’affare Robinson, i rossoneri potrebbero virare su Matty Cash, duttile terzino del Nottingham Forrest. Cash è un classe ’97, un esterno che sa giocare a tutta fascia, prevalentemente a destra. Se il Milan dovesse acquistare lui, potrebbe idealmente spostare Davide Calabria a sinistra, come prima alternativa a Hernandez.

L’altro nome alternativo è quello del giovanissimo Aaron Hickey. Si tratta di un terzino sinistro scozzese, classe 2002, in forza agli Hearts. Il suo sarebbe un ingaggio più per il futuro che per il presente.

Cash e Hickey sarebbero operazioni meno costose, ma resta Robinson l’obiettivo principale per la fascia mancina. Ecco perché il Milan è già al lavoro per abbassare le richieste del Wigan.

