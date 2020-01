Rebic entra e il Milan vince: la panchina gli sta stretta

Grande momento per Ante Rebic, elogiato oggi anche dalla Gazzetta dello Sport. Una riserva di lusso per i rossoneri che vuole scalare le gerarchie.

Sembra quasi una profezia del mese di gennaio. Appena Ante Rebic mette piede in campo, partendo dalla panchina, il Milan si trasforma. E vince.

Il tutto grazie alla verve ritrovata dell’attaccante croato, che dopo un girone d’andata praticamente da invisibile, si sta prendendo le sue meritate soddisfazioni.

Oggi la Gazzetta dello Sport elogia il momento d’oro di Rebic, svelando anche alcune parti del carattere di questo calciatore arrivato al Milan in estate, nell’ambito di uno scambio di prestiti con André Silva, finito all’Eintracht Francoforte.

Rebic è un talento vero, fisicamente sempre impeccabile e sul pezzo. Ma che non soffre pressioni, né in positivo né in negativo. A volte sottovaluta gli impegni, come gli fece capire il suo capitano Luka Modric durante i Mondiali 2018. Altre volte esce dal suo guscio senza paura, strafottente e letale. Ne sa qualcosa l’Argentina proprio in quella competizione iridata di due anni fa.

Il Milan si sta godendo finalmente il momento ‘up’ di Rebic, che quando entra dà una scossa ai suoi compagni e rende ultimamente pericoloso qualsiasi pallone nei pressi dell’area avversaria.

Zvonimir Boban, dirigente del Milan e connazionale di Rebic, ha preso inizialmente le distanze dal suo acquisto, non prendendosi meriti. Ma la sua intuizione è risultata brillante a distanza di tempo. Una seconda punta duttile, caparbia, in grado persino di dare manforte ad un certo Zlatan Ibrahimovic. Uno che di solito non ha bisogno di nessuno per essere leader.

E ora la panchina comincia a stare stretta a questa riserva di lusso. Rebic chiede spazio ed è giusto che Stefano Pioli glielo conceda. A partire da Milan-Torino di martedì, quando dovrebbe partire titolare al fianco del redivivo Piatek.

