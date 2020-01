Pedullà: “Rodriguez vuole il Napoli, si può chiudere in serata”

Calciomercato Milan | Ricardo Rodriguez verso il Napoli. Il terzino rossonero sembra ormai ad un passo dal trasferimento.

La cessione di Ricardo Rodriguez sembra ormai ad un passo. Il terzino svizzero ha deciso: vuole solo il Napoli, club ora in pole per acquistarlo.

Il classe ’92 del Milan ha aspettato il Fenerbahce fino all’ultimo. Sino a una decina di giorni fa Rodriguez aveva l’accordo per la cessione al club turco, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Tutto però saltato, viste le problematiche scaturite con la Federcalcio turca.

Il Napoli si è inserito negli ultimi giorni: Rodriguez è stato chiamato dal suo ex allenatore Gennaro Gattuso, che ha spinto per averlo con sé come alternativa alla fascia sinistra.

La conferma della trattativa è arrivata da Alfredo Pedullà. Il giornalista esperto di calciomercato ha scritto oggi che l’affare Rodriguez può chiudersi in serata.

Il Napoli offre un prestito di 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a giugno prossimo. Il Milan è propenso ad accettare, mentre i dialoghi tra le parti sono fitti e continui.

Inoltre Pedullà fa sapere che il Milan punterà fortemente su Antonee Robinson come sostituto di Rodriguez. Il terzino statunitense del Wigan ha ricevuto diverse proposte ultimamente, ma sta aspettando il Milan, che resta dunque la sua prima scelta.

Milan-Juventus, non decolla lo scambio Paquetà-Bernardeschi: i motivi